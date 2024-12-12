В России признали нехватку денег на фондовом рынке

Замглавы Минфина Моисеев объяснил отсутствие крупных IPO нехваткой средств

Крупные первичные размещения акций (IPO) на Московской бирже не проводятся из-за того, что на площадке не хватает для этого денег, емкость фондового рынка недостаточна. Таким образом ситуацию во время обсуждения проекта основных направлений развития национального финансового рынка на 2025 год и период 2026 и 2027 годов описал замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает РИА Новости.

По его словам, раньше власти не до конца понимали, почему большие эмитенты не спешат размещать свои бумаги, но теперь стало ясно, что дело в спросе. В первую очередь речь идет об акциях, а не об облигациях.

Чиновник объяснил, что продавать пару процентов от доли в компании было бы довольно смешным делом. Как правило, для нормальных торгов следует разместить не меньше 15 процентов, в противном случае акция не станет достаточно ликвидной. Однако такой возможности у «приличных компаний» сейчас в России попросту нет.

Пределом в настоящее время остается привлечение на Мосбирже 20-30 миллиардов рублей за одно размещение, рассказал замглавы Минфина, но это критически мало. Такими доводами отсутствие желания проводить IPO объяснили более пяти компаний, с которыми чиновники общались в последнее время. Моисеев назвал главной задачей привлечение средств на фондовый рынок, чтобы повысить его привлекательность по сравнению с банковскими вкладами и наличными деньгами.

В ходе того же обсуждения он также пояснил, что власти надеются на приход в 2025 году иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран. Для этого Минфин и Центробанк разрабатывают схему гарантий безболезненного вывода самих инвестиций и дохода от них за пределы страны. При этом речь идет только о новых инвесторах, которым пообещают, что ситуация с их предшественниками, деньги которых по указу президента страны Владимира Путина заморозили на счетах типа «С», не повторится.

Ранее глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов призвал отказаться от иллюзий по поводу того, что некие гарантии помогут вернуть иностранный капитал, пока деньги на счетах типа «С» остаются заблокированными. По его мнению, такие условия интересны только спекулянтам, а не надежным инвесторам.