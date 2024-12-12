Минфин собрался заманить в Россию жадных инвесторов

Замглавы Минфина Моисеев посчитал возможным приход в Россию жадных инвесторов

Министерство финансов России считает возможным приток в следующем году на отечественный фондовый рынок иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, благодаря гарантиям, которые ведомство готовит совместно с Центробанком. Об этом в Госдуме рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РБК.

В ходе обсуждения проекта «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2025 год и период 2026 и 2027 годов» он указал, что на западные инвестиции позволяет рассчитывать жадность участников финансового рынка, которая побеждает все. «Мы считаем, что это не является фантастикой», — подчеркнул чиновник.

Заманить иностранный капитал, считает Моисеев, позволяет высокий уровень доходности, который можно получить на российском рынке. Главным условием притока средств представитель Минфина назвал создание понятной регуляторной среды, чтобы инвесторы были уверены в возможности безопасно вывести свои деньги в любой момент.

По его мнению, недружественные участники рынка зайдут через подставные компании из дружественных стран. «Это для меня абсолютно никаких сомнений не вызывает, что так оно и будет», — сказал Моисеев, пообещав, что «первые ласточки» будут видны уже в 2025 году.

Конкретных положений из готовящегося проекта указа президента представитель Минфина не привел, но выразил надежду, что они позволят увеличить емкость российского фондового рынка.

Ранее глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов призвал отказаться от иллюзий по поводу того, что некие новые гарантии помогут вернуть иностранный капитал на отечественный фондовый рынок. По его словам, пока остаются заблокированными на счетах типа «С» средства предыдущих инвесторов, никакие регуляторные меры не помогут.

Он не исключил, что акции российских компаний заинтересуют спекулянтов, но рынку нужны «длинные, хорошие, условно дешевые качественные деньги», которые будут именно вкладываться в компании, а не играть на бирже и после выводить средства. Швецов указал, что в при блокированных счетах «С» идти на отечественный рынок не хотят даже инвесторы из дружественных стран, потому что доверие к регулятору и системе утрачено.