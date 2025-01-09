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15:37, 9 января 2025Путешествия

Раскрыт срок введения авиакомпаниями 50-процентных скидок на перелеты для детей

Минтранс: С 10 января все авиакомпании предоставят 50-процентные скидки детям
Алина Черненко

Фото: Friends Stock / Shutterstock / Fotodom

С 10 января все российские авиакомпании будут предоставлять 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет. Срок введения льготных тарифов раскрыл глава Минтранса Роман Старовойт на первом после праздников совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, его слова приводит ТАСС.

Старовойт уточнил, что с 1 января 50-процентные скидки на детские авиабилеты по всем внутренним направлениям ввели 23 отечественных перевозчика. Кроме того, глава ведомства заявил, что до 14 января вступит в силу норма об обязательном совместном размещении юных путешественников с родителями в самолетах.

Российское правительство пообещало детям до 12 лет скидку на перелеты в конце декабря. Вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул, что у авиакомпаний, исходя из специальных тарифов, была возможность минимизировать скидку.

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