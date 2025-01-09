Разрушительные пожары в Лос-Анджелесе лишили жилья звезд Голливуда

Пожары в США лишили жилья Пэрис Хилтон, Бена Аффлека и других звезд Голливуда

Разрушительные лесные пожары в американской Калифорнии лишили жилья Пэрис Хилтон, Бена Аффлека и нескольких других звезд Голливуда. О последствиях стихийных возгораний сообщает Associated Press.

Природные пожары в США начались во вторник, 7 января. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью. Пламя добралось до Голливудских холмов и домов многих знаменитостей.

Так, огнем был разрушен пляжный дом Пэрис Хилтон в Малибу. Светская львица не жила там постоянно, но с этой недвижимостью, как отмечается, у нее связано много приятных воспоминаний — в этом месте ее сын сделал свои первые шаги. В зоне поражения также оказались дома актеров Кэри Элвеса и Мэнди Мур.

Срочно эвакуироваться из-за пожаров пришлось Бену Аффлеку, Тому Хэнксу, Адаму Сэндлеру, Гвинет Пэлтроу и Стивену Спилбергу. Рядом также находится недвижимость певицы Рианны и баскетболиста Леброна Джеймса.

Из-за возгорания сильно пострадал бывший дом актера Леонардо Ди Каприо. На фото с места происшествия видно, как здание полностью охвачено огнем и практически разрушено. Обладатель премии «Оскар» владел недвижимостью более 20 лет и продал ее в 2021 году за 10 миллионов долларов.

Предписание покинуть дом получили около 130 тысяч жителей. В зону эвакуации попала и резиденция Камалы Харрис.