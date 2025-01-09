Расходы россиян на ремонт квартир вырастут

Строительный эксперт Симонян: ремонт квартир в 2025 году подорожает на 20%

В новом, 2025 году россиянам придется увеличить расходы на ремонт квартир. Во сколько встанет обновление жилплощади, агентству РИА Новости рассказали эксперты.

Так, по прогнозам основателя строительной студии «Параллель» Тиграна Симоняна, до апреля ремонт жилья подорожает на 10-15 процентов. К концу года цены вырастут как минимум на 20 процентов. Причем в своих расчетах специалист не учитывает стоимость материалов. Помимо сырья и логистики, цены поднимутся и на услуги рабочих — пока что прайс не изменился, но вскоре его пересмотрят на фоне высокой инфляции, предупредил эксперт по строительству Андрей Хрисанов.

По итогу черновая отделка в наступившем году прибавит в стоимости 10-20 процентов, а чистовая — 20 процентов. Цены на косметический ремонт будут начинаться от 30 тысяч рублей за «квадрат» и для 37-метровой квартиры составят более 1,1 миллиона рублей. За капитальный ремонт придется заплатить от 60 тысяч рублей за квадратный метр (или 2,2 миллиона рублей). С учетом дизайн-проекта и меблировки обновление квартиры площадью в 37 метров будет стоить пять миллионов рублей.

Ранее россиянам рассказали, при каких условиях ремонт квартиры может обойтись бесплатно. Если речь идет о новостройке, то застройщик обязан устранять дефекты отделки за свой счет. Если же застройщик избежал выполнения своих обязательств, став банкротом, дольщики могут обратиться в администрацию. В случае аварийной ситуации ремонт оплатят из городского бюджета.