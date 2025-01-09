Россельхознадзор оценил экспорт и импорт мяса в 2024 году

Россельхознадзор: Экспорт мяса из России вырос в 1,3 раза

В 2024 году экспорт мяса из России вырос в 1,3 раза, или до 820 тысяч тонн. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Поставки мяса и пищевых субпродуктов птицы выросли в 1,2 раза и составили 381,9 тысячи тонн. Главным приобретателем этой продукции оказался Китай, купивший 151,6 тысячи тонн. Саудовская Аравия импортировала 78,3 тысячи тонн.

Экспорт свинины вырос до 220,5 тысячи тонн, или в 1,4 раза по сравнению с 2023 годом. В Белоруссию экспортировали 99 тысячи тонн, во Вьетнам — 45,4 тысячи тонн, а в Китай — 21,2 тысячи тонн.

В 1,3 раза увеличился экспорт говядины. Его оценили более чем в 40,5 тысячи тонн. Основным покупателем вновь оказался Китай — 17,5 тысячи тонн. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос в 1,5 раза, до 4,8 тысячи тонн.

Что касается импорта мяса и мясопродуктов, то он вырос в 1,2 раза, до 709 тысяч тонн. При этом 50 процентов этих поставок приходится на Белоруссию.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2024 года Россия резко увеличила поставки за рубеж свинины. Экспорт этого мяса вырос по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 36 процентов, до 204,6 тысячи тонн.