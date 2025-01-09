Россиян призвали не откладывать покупку квартиры

Аналитик Хорьков: откладывать покупку жилья до снижения цен бессмысленно

Откладывать покупку жилья до снижения цен на недвижимость в России бессмысленно. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в беседе с E1.

По словам эксперта, снижение стоимости жилья сигнализирует о кризисе, а не о появлении новых возможностей. «Цены падают, когда ипотека недоступна, когда доходы упали, когда вклады обесценились. Такие кризисные периоды не расширяют возможности для массового покупателя», — объяснил он.

Хорьков добавил, что в действительности воспользоваться моментом падения цен смогут лишь единицы. Аналитик также отметил, что если покупателей, которые желают купить жилье в период снижения его стоимости, будет слишком много, квартиры не подешевеют.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Константинов спрогнозировал, что в 2025 году рынок недвижимости в России продолжит торможение.