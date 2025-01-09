Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:09, 9 января 2025Экономика

Россиян призвали не откладывать покупку квартиры

Аналитик Хорьков: откладывать покупку жилья до снижения цен бессмысленно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Откладывать покупку жилья до снижения цен на недвижимость в России бессмысленно. Об этом заявил руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в беседе с E1.

По словам эксперта, снижение стоимости жилья сигнализирует о кризисе, а не о появлении новых возможностей. «Цены падают, когда ипотека недоступна, когда доходы упали, когда вклады обесценились. Такие кризисные периоды не расширяют возможности для массового покупателя», — объяснил он.

Хорьков добавил, что в действительности воспользоваться моментом падения цен смогут лишь единицы. Аналитик также отметил, что если покупателей, которые желают купить жилье в период снижения его стоимости, будет слишком много, квартиры не подешевеют.

Ранее эксперт по недвижимости Дмитрий Константинов спрогнозировал, что в 2025 году рынок недвижимости в России продолжит торможение.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Китайцы стали подделывать товары российских брендов. Фальшивки обнаружены в десятках магазинов страны

      Приговоренный попросил казнить его поскорее

      Массовое отравление продукцией из пекарни произошло в российском городе

      Джокович рассказал об отравлении в Австралии

      Россиянам перечислили неочевидные ошибки в защите от мошенников

      Наемник из Грузии предстанет перед судом за участие в боях против ВС России

      Брук Шилдс рассказала о сделанной хирургом интимной пластике без ее согласия

      Появилось видео боевого вылета российских истребителей в Курской области

      Шольц выступил против повышения расходов на оборону в странах НАТО

      Пятикратный олимпийский чемпион лишился всех медалей Игр из-за лесных пожаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше