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15:20, 9 января 2025Путешествия

Россиянам назвали лучшее время для отдыха в ОАЭ

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ijaz Rafi / Unsplash

Российское турагентство раскрыло лучшее время для отдыха в ОАЭ — речь идет о марте. Об этом говорится в ролике «Единого центра туризма» в Instagram(запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В видео указано, что этот месяц идеально подходит для поездок в Эмираты, однако цены будут высокими. С середины января в стране мало туристов и стоимость ниже, а в феврале возможны дожди, рассказали эксперты. Апрель они пометили словом «шикарно», а май описали как терпимый по уровню жары месяц с более низкой стоимостью туров.

В июне, июле и августе в ОАЭ очень жарко, предупредили специалисты. А в сентябре температура воздуха немного понижается, и цены остаются низкими. В октябре жара спадает, а стоимость растет, а вот в ноябре приходит идеальное время для поездки в Эмираты. В декабре погода комфортная, но цены максимальные.

Ранее пешеходам в ОАЭ, в том числе россиянам, пригрозили тюрьмой за неправильный переход дороги — в марте 2025 года в стране заработает новый закон о правилах дорожного движения.

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