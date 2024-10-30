Россиянам в ОАЭ пригрозили тюрьмой за неправильный переход дороги

Пешеходам в ОАЭ пригрозили штрафами и тюрьмой за неправильный переход дороги

Пешеходам в ОАЭ, в том числе россиянам, пригрозили тюрьмой за неправильный переход дороги — в марте 2025 года в стране заработает новый закон о правилах дорожного движения. Об этом пишет издание «Русские Эмираты».

В частности, людям запретят переходить дорогу с ограничением скорости более 80 километров в час в неустановленных местах. Нарушителей может ждать тюремное заключение на срок от трех месяцев и штраф в размере до 10 тысяч дирхамов (около 265 тысяч рублей). При этом неважно, привело правонарушение к аварии или нет.

Более того, человек может быть наказан, если в результате пересечения любой дороги в неположенном месте или несоблюдения сигнала светофора произошло ДТП. Пешеходу выпишут штраф на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч дирхамов (от 132 тысяч рублей) или же могут отправить за решетку.

По мнению властей курортной страны, нововведения повысят культуру поведения пешеходов, что поможет снизить аварийность на дорогах.

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