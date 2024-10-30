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11:22, 30 октября 2024Путешествия

Россиянам в ОАЭ пригрозили тюрьмой за неправильный переход дороги

Пешеходам в ОАЭ пригрозили штрафами и тюрьмой за неправильный переход дороги

Фото: Unsplash

Пешеходам в ОАЭ, в том числе россиянам, пригрозили тюрьмой за неправильный переход дороги — в марте 2025 года в стране заработает новый закон о правилах дорожного движения. Об этом пишет издание «Русские Эмираты».

В частности, людям запретят переходить дорогу с ограничением скорости более 80 километров в час в неустановленных местах. Нарушителей может ждать тюремное заключение на срок от трех месяцев и штраф в размере до 10 тысяч дирхамов (около 265 тысяч рублей). При этом неважно, привело правонарушение к аварии или нет.

Более того, человек может быть наказан, если в результате пересечения любой дороги в неположенном месте или несоблюдения сигнала светофора произошло ДТП. Пешеходу выпишут штраф на сумму от 5 тысяч до 10 тысяч дирхамов (от 132 тысяч рублей) или же могут отправить за решетку.

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По мнению властей курортной страны, нововведения повысят культуру поведения пешеходов, что поможет снизить аварийность на дорогах.

Ранее стало известно, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах ОАЭ, Египта и Таиланда. Планы соотечественников раскрыли в Российском союзе туриндустрии.

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      Фариза Бацазова
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