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17:40, 9 января 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет колонии за расправу из-за ревности

В Воронеже мужчина получил 8 лет колонии за убийство из-за ревности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Воронеже мужчина получил 8 лет колонии за расправу из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Воронежской области.

Он признан виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2023 года дома осужденный приревновал свою сожительницу к ее знакомому. Из-за этого он начал наносить ему удары руками, ногами, молотком, а затем и ножом. Избитого мужчина вынес на улицу и там оставил. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи собрали показания свидетелей, очевидца преступления, а также заключения судебных экспертиз и протоколов осмотра. Суд приговорил его к 8,5 года колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что российский фермер оказался главарем банды головорезов.

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