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16:47, 9 января 2025Силовые структуры

Российский фермер оказался главарем банды головорезов

В Мордовии осудят главаря банды за совершение тяжких и особо тяжких преступлений
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Мордовии осудят главаря банды за совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статьям 167 («Организация умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества путем поджога»), 159 («Мошенничество») и 105 («Убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом») УК РФ.

По данным ведомства, в 1997 году мужчина создал вооруженную банду на территории Ковылкинского района. В 2007 году по указанию обвиняемого двое участников группы совершили расправу над другим, состоявшим в банде, который в случае задержания мог раскрыть информацию о преступлениях группы. С целью сокрытия следов преступления они сбросили мужское тело в реку Мокша, где его обнаружили в апреле 2008 года.

Также с января по май 2020 года через аффилированных руководителей трех хозяйств совершил хищение бюджетных денежных средств на общую сумму 9,6 млн рублей, выделенных в виде субсидий на реализацию проекта создания и развития крестьянско-фермерских хозяйств. В 2021 году он организовал поджог ритуального магазина из-за возникших разногласий с владельцем. Ущерб составил более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что трое членов банды получили до 21 года за расправу над экс-главой российского города.

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