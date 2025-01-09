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09:48, 9 января 2025Силовые структуры

Трое членов российской банды получили от 18 до 21 года колонии за разбойные нападения

В Кузбассе 3 членов банды получили от 18 до 21 года колонии за убийство и разбой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Кузбассе трое членов банды получили от 18 до 21 года лишения свободы за разбойные нападения на дома состоятельных местных жителей и расправу над бывшем главой города Киселевска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

По данным следствия, 31 октября 2019 года на территории приусадебного участка частного жилого дома был обнаружен 59-летний экс-глава Киселевска с огнестрельными ранениями и без признаков жизни. Тогда же без признаков жизни был найден и главарь бандитов. Остальных участников нападения и расправы удалось установить и задержать в кратчайшее время.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по статьям об участии в устойчивой вооруженной группе (банде) или совершаемых ею нападениях, об угоне, совершенном организованной группой, о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере, об умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, о незаконных хранениях, перевозке или ношении оружия. Кроме того, они обвиняются в семи эпизодах преступлений по статье о разбое, в том числе в особо крупном размере. Обвиняемые будут отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом от 500 до 900 тысяч рублей с ограничением свободы на срок на два года. Житель Беловского района осужден на восемь лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей с ограничением свободы сроком один год.

По данным следствия, в декабре 2013 года занимавшийся одним из силовых видов спорта ранее судимый 45-летний житель Белово создал банду и пригласил в нее троих знакомых. Так, в период с декабря 2013 года по октябрь 2019 года они совершили более 10 тяжких и особо тяжких преступлений. Создатель банды занимался поиском домов состоятельных граждан, затем его подельники проникали в жилища, связывали хозяев и заставляли их рассказывать, где те хранят ценности. Для нападений бандиты использовали средства маскировки. Они перевозили и носили огнестрельное оружие и боеприпасы. Весь арсенал они хранили в тайнике, который создали в доме одного из участников банды. Кроме того, установлено, что несколько раз после преступлений они угоняли автомобили потерпевших. Таким образом, общая сумма похищенного имущества злоумышленниками составила около 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что решение Приморского краевого суда, который изменил меру пресечения для одного из членов преступной группы (ОПГ) «Трифоновские» С. Матвеева, намерены обжаловать в вышестоящем суде.

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