Россиянка уснула на улице и оставила новорожденную дочь на земле

В Кисловодске мать оставила новорожденного ребенка на земле, женщина была пьяна

В Кисловодске мать оставила новорожденного ребенка на земле. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на источник.

Россиянка выпила большое количество спиртного и уснула прямо на улице. При этом дочь женщины находилась с ней и была в одной пеленке. В это время в городе было 12 градусов тепла.

Ребенка нашли сотрудники регионального подразделения по делам несовершеннолетних. В больнице у девочки выявили респираторное вирусное заболевание. О судьбе ее матери не сообщается.

Ранее житель одного из уфимских ЖК отпинал ребенка и попал на видео. На кадрах он ногой сбрасывает сидевшего на бетонной полусфере мальчика и что-то говорит, склонившись над ним. После этого ребенок убегает.