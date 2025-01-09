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13:49, 9 января 2025Россия

Россиянка уснула на улице и оставила новорожденную дочь на земле

В Кисловодске мать оставила новорожденного ребенка на земле, женщина была пьяна
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Кисловодске мать оставила новорожденного ребенка на земле. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram со ссылкой на источник.

Россиянка выпила большое количество спиртного и уснула прямо на улице. При этом дочь женщины находилась с ней и была в одной пеленке. В это время в городе было 12 градусов тепла.

Ребенка нашли сотрудники регионального подразделения по делам несовершеннолетних. В больнице у девочки выявили респираторное вирусное заболевание. О судьбе ее матери не сообщается.

Ранее житель одного из уфимских ЖК отпинал ребенка и попал на видео. На кадрах он ногой сбрасывает сидевшего на бетонной полусфере мальчика и что-то говорит, склонившись над ним. После этого ребенок убегает.

ЖЗЛ
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