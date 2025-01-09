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19:00, 9 января 2025Путешествия

Российская стюардесса высказала непопулярное мнение о перелетах

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российская стюардесса высказала непопулярное мнение об авиаперелетах. Ролик она опубликовала на своей странице @maya_pchellini в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам бортпроводницы, во время сильного тумана не все самолеты могут осуществлять посадку — если у пилота нет достаточной квалификации для такого приземления, то борт уйдет на запасной аэродром. Кроме того, если в аэропортах городов по пути следования будет плохая погода, полет не состоится, даже если в городе назначения погода ясная.

Ранее другая стюардесса назвала самый нелюбимый город всех бортпроводников.

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