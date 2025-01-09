Российский военный под шквальным огнем спас 20 сослуживцев при контратаке ВСУ

Ефрейтор Аверин спас 20 сослуживцев под шквальным огнем при контратаке ВСУ

Гвардии ефрейтор Владимир Аверин в одиночку спас 20 сослуживцев во время контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Российский военный оказал 20 военнослужащим помощь под шквальным огнем. Аверин рисковал собственной жизнью и помог сослуживцам, несмотря на непрекращающиеся обстрелы. После оказания первой помощи военный эвакуировал раненых в безопасное место.

Как уточнили в оборонном ведомстве, Аверин погрузил раненых в автомобиль и доставил их в полевой медицинский госпиталь. О дальнейшей судьбе пострадавших в бою в министерстве не сообщили.

Ранее участник специальной военной операции (СВО) почти две недели в одиночку оборонял опорный пункт при штурме Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на полученные ранения. У бойца была перебита кость на руке, осколками ему также посекло ноги.