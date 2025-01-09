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07:22, 9 января 2025Россия

Российский военный под шквальным огнем спас 20 сослуживцев при контратаке ВСУ

Ефрейтор Аверин спас 20 сослуживцев под шквальным огнем при контратаке ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Гвардии ефрейтор Владимир Аверин в одиночку спас 20 сослуживцев во время контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Российский военный оказал 20 военнослужащим помощь под шквальным огнем. Аверин рисковал собственной жизнью и помог сослуживцам, несмотря на непрекращающиеся обстрелы. После оказания первой помощи военный эвакуировал раненых в безопасное место.

Как уточнили в оборонном ведомстве, Аверин погрузил раненых в автомобиль и доставил их в полевой медицинский госпиталь. О дальнейшей судьбе пострадавших в бою в министерстве не сообщили.

Ранее участник специальной военной операции (СВО) почти две недели в одиночку оборонял опорный пункт при штурме Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), несмотря на полученные ранения. У бойца была перебита кость на руке, осколками ему также посекло ноги.

ЖЗЛ
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