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20:42, 9 января 2025Из жизни

Считавшая себя бесплодной женщина узнала о беременности за четыре часа до родов

Бесплодная женщина из Китая за четыре часа до родов узнала, что беременна
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: MountainsCreative / Shutterstock / Fotodom

Бесплодная женщина из Китая узнала, что беременна, за четыре часа до родов. Об этом пишет South China Morning Post.

36-летняя женщина по фамилии Гонг из города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, в начале декабря 2024 года обратилась к врачу с жалобами на онемение в руках. После непродолжительного обследования выяснилось, что у пациентки очень высокое давление. Позже cтало известно, что у Гонг также много месяцев назад прекратились менструации. Женщина проигнорировала этот симптом, потому что ранее врачи диагностировали у нее синдром Рокитанского — Кюстнера — Майера — Хаузера. Это состояние характеризуется неполным развитием матки и влагалища и ведет к бесплодию. Гонг и ее муж думали о том, чтобы воспользоваться экстракорпоральным оплодотворением, но врачи порекомендовали женщине сначала сбросить вес и избавиться от ожирения. Считавшая себя бесплодной Гонг не предполагала, что может быть беременна.

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После госпитализации выяснилось, что она на восьмом месяце беременности и именно это вызвало повышение давления. Медики приняли решение провести кесарево сечение, чтобы не подвергать опасности жизнь матери. От постановки диагноза до родов прошло около четырех часов. На свет появился здоровый мальчик весом два килограмма.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании отказалась прекращать редкую беременность и успешно родила тройню. Врачи опасались, что количество эмбрионов-близнецов может спровоцировать серьезные осложнения и подвергнет угрозе жизнь матери.

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