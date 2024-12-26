Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:40, 26 декабря 2024Из жизни

Женщина отказалась прерывать беременность по совету врачей и родила тройню

Британка не стала прерывать беременность по совету врачей и выносила тройню
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании отказалась прекращать редкую беременность и родила тройню. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя Шэннон Пейдж и ее муж Эйс не могли зачать ребенка традиционным способом и решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Процедура прошла успешно. В марте беременность Шэннон подтвердили. Когда на седьмой неделе будущим родителям сказали, что у них будут близнецы, они были счастливы. Однако после ультразвукового исследования на девятой неделе медики признали ошибку — выяснилось, что женщина беременна не двойней, а тройней. Более того, это были идентичные близнецы.

Как оказалось, подобные беременности случаются крайне редко. Случай Шэннон — один на двести миллионов. Но врачи не были рады новостям. Они предложили супругам прервать одну из беременностей. Причина была в том, что из-за одной плаценты на троих у эмбрионов был риск не дожить до родов. Британку предупредили, что одному из троих может не хватить питания, а сама она едва ли сумеет выносить всех троих до необходимого срока. Однако пара отказалась прерывать беременности и расставаться с будущими детьми.

Материалы по теме:
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины» Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
«Первый раз, когда я забеременела без мужчины»Истории бабушек, которые ради своих детей родили собственных внуков
27 июня 2020
Женское дело Это заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
Женское делоЭто заболевание может привести к бесплодию. Как защитить себя
14 сентября 2020

Пейджи приняли решение переехать ближе к специальному перинатальному центру и верить в лучшее. Врачи предсказывали, что Шэннон не продержится дольше 17 недель. Но она, вопреки всем прогнозам, доносила тройню до срока в 29 недель. Близнецы родились лишь на 10 недель раньше стандартных девяти месяцев. После рождения им понадобилась помощь медиков: несколько месяцев они провели в инкубаторах, питаясь через трубки. Однако все прошло хорошо, и к Рождеству счастливая пара вместе с сыновьями-блинецами — Альо, Крузом и Энцо вернулась домой.

Ранее сообщалось, что жительница Китая с двумя матками успешно выносила и родила двойню. В сентябре она родила здоровых мальчика (3,3 килограмма) и девочку (2,4 килограмма). Роды приняли путем кесарева сечения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили об уничтожении истребителя F-16 ВСУ. Самолет готовился ударить по Запорожью

      VR-гарнитуры так и не стали массовыми

      Живущая в США Агузарова отказалась от выступлений

      Глава ВОЗ попал под удар Израиля по Йемену

      В российском регионе у железнодорожного состава обнаружили 10 неопознанных предметов

      «АвтоВАЗ» начал готовиться к выходу на рынок одной страны

      Россиянка поругалась с женой брата и удушила ее цепочкой

      Назван самый упоминаемый в СМИ российский спортсмен

      Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

      Правоохранителей РФ и Азербайджана допустят до расследования авиакатастрофы в Актау

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше