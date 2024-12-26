Женщина отказалась прерывать беременность по совету врачей и родила тройню

Британка не стала прерывать беременность по совету врачей и выносила тройню

Жительница Великобритании отказалась прекращать редкую беременность и родила тройню. Об этом пишет Daily Mail.

29-летняя Шэннон Пейдж и ее муж Эйс не могли зачать ребенка традиционным способом и решили попробовать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Процедура прошла успешно. В марте беременность Шэннон подтвердили. Когда на седьмой неделе будущим родителям сказали, что у них будут близнецы, они были счастливы. Однако после ультразвукового исследования на девятой неделе медики признали ошибку — выяснилось, что женщина беременна не двойней, а тройней. Более того, это были идентичные близнецы.

Как оказалось, подобные беременности случаются крайне редко. Случай Шэннон — один на двести миллионов. Но врачи не были рады новостям. Они предложили супругам прервать одну из беременностей. Причина была в том, что из-за одной плаценты на троих у эмбрионов был риск не дожить до родов. Британку предупредили, что одному из троих может не хватить питания, а сама она едва ли сумеет выносить всех троих до необходимого срока. Однако пара отказалась прерывать беременности и расставаться с будущими детьми.

Пейджи приняли решение переехать ближе к специальному перинатальному центру и верить в лучшее. Врачи предсказывали, что Шэннон не продержится дольше 17 недель. Но она, вопреки всем прогнозам, доносила тройню до срока в 29 недель. Близнецы родились лишь на 10 недель раньше стандартных девяти месяцев. После рождения им понадобилась помощь медиков: несколько месяцев они провели в инкубаторах, питаясь через трубки. Однако все прошло хорошо, и к Рождеству счастливая пара вместе с сыновьями-блинецами — Альо, Крузом и Энцо вернулась домой.

Ранее сообщалось, что жительница Китая с двумя матками успешно выносила и родила двойню. В сентябре она родила здоровых мальчика (3,3 килограмма) и девочку (2,4 килограмма). Роды приняли путем кесарева сечения.