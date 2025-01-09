Скандинавская страна продала рекордное количество газа

Bloomberg: Норвегия останется ключевым поставщиком газа в Европу

В 2024 году норвежские нефтегазовые компании добыли рекордные объемы природного газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в 2024 году Норвегия пробурила 42 газовых скважины, а в 2025 году пробурит еще 40. Около половины из них будут находиться в Северном море, 10 — в Норвежском море и от четырех до шести в — Баренцевом.

Издание отмечает, что в 2022 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, заменив российские поставки, прерванные после начала конфликта на Украине. Сейчас Норвегия поставляет около трети газа на континент и, вероятно, останется ключевым продавцом этого энергоносителя. В 2024 году продажи природного газа из Норвегии составили 124 миллиарда кубометров, что выше прошлого рекорда, установленного в 2022 году. Общая добыча нефти и газа была самой высокой с 2009 года.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что заработок этой скандинавской страны за счет вытеснения газа РФ превысил 115 миллиардов долларов сверхдоходов.