Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:53, 9 января 2025Экономика

Скандинавская страна продала рекордное количество газа

Bloomberg: Норвегия останется ключевым поставщиком газа в Европу
Кирилл Луцюк
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

В 2024 году норвежские нефтегазовые компании добыли рекордные объемы природного газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, в 2024 году Норвегия пробурила 42 газовых скважины, а в 2025 году пробурит еще 40. Около половины из них будут находиться в Северном море, 10 — в Норвежском море и от четырех до шести в — Баренцевом.

Издание отмечает, что в 2022 году Норвегия стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европу, заменив российские поставки, прерванные после начала конфликта на Украине. Сейчас Норвегия поставляет около трети газа на континент и, вероятно, останется ключевым продавцом этого энергоносителя. В 2024 году продажи природного газа из Норвегии составили 124 миллиарда кубометров, что выше прошлого рекорда, установленного в 2022 году. Общая добыча нефти и газа была самой высокой с 2009 года.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что заработок этой скандинавской страны за счет вытеснения газа РФ превысил 115 миллиардов долларов сверхдоходов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      Столичные врачи разработали новый метод восстановления слуха

      Вероятность независимости Гренландии после слов Дании оценили

      Стилист Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды

      Мэр европейского города запретил жителям болеть

      Роботы-пылесосы получили руки и ноги

      Российский блогер раскрыл способ сэкономить на покупке авиабилетов

      Варламов посетил Исландию и раскрыл одну особенность страны

      В Подмосковье собаки набросились на мужчину и охранников ЖК

      Экс-министра цифрового развития российского региона арестовали за взятки от IT-компаний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше