США ввели санкции против главы аппарата правительства Венгрии

Минфин США ввел санкции против главы аппарата правительства Венгрии Рогана

Министерство финансов США ввело санкции против главы аппарата правительства Венгрии Антала Рогана. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба американского ведомства.

По данным властей США, Роган организовал схемы контроля над стратегическими секторами венгерской экономики. «Соединенные Штаты без колебаний привлекут к ответственности таких лиц, как Роган, которые используют служебное положение для незаконного обогащения себя и своих приближенных за счет своей страны и своих сограждан», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В марте прошлого года членов ближайшего окружения премьер-министра Венгрии Орбана обвинили в коррупционном скандале. Утверждалось, что двухминутная запись, сделанная в прошлом году, доказывает, что глава кабинета премьера Антал Роган подделывал документы, связанные с делом о коррупции с участием экс-госсекретаря в Министерстве юстиции Пала Вельнера.