Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:54, 9 января 2025Мир

США ввели санкции против главы аппарата правительства Венгрии

Минфин США ввел санкции против главы аппарата правительства Венгрии Рогана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Антал Роган

Антал Роган. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Министерство финансов США ввело санкции против главы аппарата правительства Венгрии Антала Рогана. Об этом сообщила «Ленте.ру» пресс-служба американского ведомства.

По данным властей США, Роган организовал схемы контроля над стратегическими секторами венгерской экономики. «Соединенные Штаты без колебаний привлекут к ответственности таких лиц, как Роган, которые используют служебное положение для незаконного обогащения себя и своих приближенных за счет своей страны и своих сограждан», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.

В марте прошлого года членов ближайшего окружения премьер-министра Венгрии Орбана обвинили в коррупционном скандале. Утверждалось, что двухминутная запись, сделанная в прошлом году, доказывает, что глава кабинета премьера Антал Роган подделывал документы, связанные с делом о коррупции с участием экс-госсекретаря в Министерстве юстиции Пала Вельнера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тигран Кеосаян оказался в коме после клинической смерти

      В российском городе раздались взрывы

      Россиянам подсказали способы наладить сбитый после праздников режим

      США ввели санкции против главы аппарата правительства Венгрии

      Стало известно число погибших при нападении на дворец президента Чада

      Украину заподозрили в обмане союзников

      Военные выдвинулись к дворцу президента Чада в Нджамене

      В России высказались об ограничениях в школах из-за метапневмовируса

      Депутат Рады высмеял Зеленского после его матерного интервью

      Байден забыл пол новорожденного ребенка своей внучки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше