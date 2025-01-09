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01:54, 9 января 2025Мир

Стало известно число погибших при нападении на дворец президента Чада

AFP: при нападении на дворец президента Чада погибли 19 человек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Emmanuel Braun / Reuters

В ходе нападения на дворец президента Чада в Нджамене погибли не менее 19 человек. Об этом со ссылкой на данные правительства африканской страны сообщает агентство AFP.

Утверждается, что сейчас к президентскому дворцу стянуты танки и другая военная техника, а также полицейские машины. Жители столицы направились к дворцу на митинг в поддержку президента Махамата Идрисса Деби Итно.

Вечером 8 января исламисты «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) совершили вооруженное нападение на президентский дворец. Глава государства в тот момент находился в своей резиденции. Атаку удалось отразить, ситуация находится под контролем.

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