Стало известно число погибших при нападении на дворец президента Чада

AFP: при нападении на дворец президента Чада погибли 19 человек

В ходе нападения на дворец президента Чада в Нджамене погибли не менее 19 человек. Об этом со ссылкой на данные правительства африканской страны сообщает агентство AFP.

Утверждается, что сейчас к президентскому дворцу стянуты танки и другая военная техника, а также полицейские машины. Жители столицы направились к дворцу на митинг в поддержку президента Махамата Идрисса Деби Итно.

Вечером 8 января исламисты «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация) совершили вооруженное нападение на президентский дворец. Глава государства в тот момент находился в своей резиденции. Атаку удалось отразить, ситуация находится под контролем.