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14:22, 9 января 2025Ценности

Стилист Рогов призвал носить задом наперед один предмет одежды

Российский стилист Александр Рогов призвал носить кардиганы задом наперед
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов призвал носить необычным образом один предмет гардероба. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает более 165 тысяч подписчиков.

Эксперт решил поделиться с пользователями сети модным лайфхаком. Так, он посоветовал им надевать кардиганы задом наперед.

В свою очередь, в качестве иллюстрации специалист прикрепил фото девушек, которые позировали в указанной одежде различных цветов и фасонов. При этом изделия были застегнуты на спине. «Носите кардиганы задом наперед! Выглядит свежо и мило», — указал в подписи стилист.

В ноябре Александр Рогов также призвал россиянок привязывать туфли к штанинам.

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