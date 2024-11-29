Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

Стилист Александр Рогов назвал закрепление штанин туфлями новым трендом

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам новый модный тренд. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

В текущем сезоне эксперт призвал закреплять штанины с помощью булавок, шнурков или клипс. Рогов уточнил, что также ткань можно привязывать хлястиками от туфель или анклетами (браслет или цепочка на ногу — прим. «Ленты.ру»).

«Как же мне нравится это с укрощением длинных широких брючин! Получится очень стильно и крайне практично! Даже самому захотелось попробовать!» — заявил специалист.

Ранее в ноябре стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта. Так, эксперт порекомендовал присмотреться к богемным блузам со множеством оборок и рюш.