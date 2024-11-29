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16:53, 29 ноября 2024Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок привязывать туфли к штанинам

Стилист Александр Рогов назвал закрепление штанин туфлями новым трендом
Екатерина Ештокина

Фото: Yusi Isvandiati / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам новый модный тренд. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

В текущем сезоне эксперт призвал закреплять штанины с помощью булавок, шнурков или клипс. Рогов уточнил, что также ткань можно привязывать хлястиками от туфель или анклетами (браслет или цепочка на ногу — прим. «Ленты.ру»).

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«Как же мне нравится это с укрощением длинных широких брючин! Получится очень стильно и крайне практично! Даже самому захотелось попробовать!» — заявил специалист.

Ранее в ноябре стилист Рогов назвал лучший предмет гардероба для флирта. Так, эксперт порекомендовал присмотреться к богемным блузам со множеством оборок и рюш.

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