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13:43, 9 января 2025Силовые структуры

Суд начнет рассмотрение дела обвиняемого в попытке отравления летчиков

В Ростове-на-Дону суд начнет рассмотрение дела о попытке отравления летчиков
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд начнет рассмотрение дела обвиняемого в попытке отравления летчиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ему предъявлено обвинение по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, в 2022 году Егор Семенов получил российское гражданство, а в апреля 2023 года его завербовали спецслужбы Украины. После этого он получил задание организовать расправу над выпускниками Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За это ему обещали 400 тысяч рублей.

Для этого он прилетел в Армавир, где добавил токсичное вещество в спиртные напитки и торт. Затем курьер доставил это в ресторан, где проходила встреча выпускников. Летчики не знали, от кого поступила посылка и все передали сотрудникам полиции. Экспертиза установила, что продукты были отравлены.

Ранее сообщалось, что раскрыты подробности об использовавшемся при попытке отравления летчиков яде.

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