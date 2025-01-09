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10:30, 9 января 2025Экономика

Крупнейший производитель сельхозтехники в России столкнулся с падением спроса

Совладелец «Ростсельмаша» Бабкин сообщил о падении спроса на российскую технику
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В 2025 году «Ростсельмаш» — крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России — сократит инвестиции в производство в два раза из-за падения спроса на продукцию. Об этом в комментарии ТАСС рассказал совладелец предприятия Константин Бабкин.

По его словам, компания не видит причин для увеличения объемов продаж. В связи с этим вложения в развитие, например, в выпуск гидростатических трансмиссий придется отложить на будущее.

Ранее он указывал, что в прошлом году инвестиции упали на 20 процентов по сравнению с 2023 годом, до четырех миллиардов рублей. Однако текущий год ожидается даже более проблемным. На этот раз Бабкин рассказал, что дочернее предприятие производителя — компания «Клевер» (занимается производством прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники) — отложит вывод производства на полную мощность из-за снижения объемов продаж.

В начале декабря ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» сообщала о падении по итогам первых десяти месяцев 2024 года продаж новой отечественной сельхозтехники на 16,5 процента в денежном выражении. В натуральном выражении падение было выражено еще значительнее из-за роста цен.

На этом фоне склады дилеров уже были переполнены, а продать технику сельхозпроизводителям стало слишком сложно. Высокая ключевая ставка и финансовые проблемы делали ее недоступной для покупателей.

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