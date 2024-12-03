Продажи комбайнов и тракторов в России рухнули

«Ъ»: продажи сельхозтехники в России рухнули из-за проблем аграриев и роста цен

По итогам первых десяти месяцев 2024 года продажи новой отечественной сельхозтехники в России упали на 16,5 процента в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 167,5 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные ассоциации производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» пишет «Коммерсантъ».

Объем производства и экспорт также снизились — на 12,6 и 9,6 процента, до 205,8 и 14,1 миллиарда рублей. Хуже всего дела обстоят с машинами для внесения удобрений — минус 63,2 процента, в физическом выражении продажи составили 202 единицы.

Отгрузка зерноуборочных комбайнов упала до 2,87 тысяч штук (минус 27,7 процента), сеялок — до 2,76 тысяч (минус 22,5 процента), сельскохозяйственных тракторов — до 3,39 тысяч (минус 13,2 процента). Больше, чем годом ранее, производителям удалось продать только косилок, жаток и пресс-подборщиков.

Импортная сельхозтехника провалилась по продажам более чем на 20 процентов. Такие данные привел председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. По его словам, в нынешней ситуации аграрии не имеют возможности покупать новую технику, в том числе из-за роста ставок по лизинговым программам.

В «Росспецмаше» указали, что у сельхозпроизводителей нет спроса на технику, поэтому склады дилеров затоварены. Из-за высокой ключевой ставки коммерческие кредиты фермерам недоступны, а мер господдержки недостаточно.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting ожидает падения рынка сельхозтехники по итогам года на 15 процентов. В свою очередь, Алтынов говорит о 17-20 процентах, при этом он полагает, что российский сегмент упадет сильнее иностранного. Что касается ожидаемого роста утилизационного сбора на сельхозтехнику, то он приведет к дальнейшему падению продаж, уверен эксперт.

В августе Алтынов отмечал, что снижение спроса на сельхозтехнику растянулось уже на полтора года и ранее с таким длинным падением производители не сталкивались.

