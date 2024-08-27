Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:00, 27 августа 2024Экономика

В России начались проблемы с сельхозтехникой

«Ъ»: падение продаж сельхозтехники ускоряется из-за нехватки средств у аграриев

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Производство, продажи и экспорт сельхозтехники в России ускорили падение даже после провального первого полугодия. Об этом со ссылкой на статистику Российской ассоциации производителей специализированной техники (Росспецмаш) и оценку участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По итогам первых шести месяцев выпуск снизился на 4 процента, отгрузки на внутренний рынок — на 10 процентов, а на внешний — на 20 процентов. С января по июль включительно производство упало на 7,4 процента, до 161 миллиарда рублей, продажи сократились на 10,9 процента, до 127,7 миллиарда, а экспорт — на 25,2 процента, до 9,5 миллиарда, то есть имеет место усугубление проблем.

По данным ассоциации, выпуск зерноуборочных комбайнов упал на 9 процентов, тракторов — на 22,3 процента, сеялок — на 22,4 процента. Отгрузки на внутренний рынок соответственно снизились на 19,6, 4,1 и 17 процентов. Выросло производство самоходных комбайнов, жаток и пресс-подборщиков — на 7,8, 12,1 и 27,9 процента.

Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов дает более мрачную оценку по продажам — минус 15-18 процентов в годовом выражении. По его словам, слабый спрос поддерживают только распродажи дилерами старых стоков, а их выручка может впервые сократиться по итогам года.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб» Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
«Могут по команде изменить направление — прямо в столб»Как BMW и Mercedes превращают машины россиян в кирпичи?
25 ноября 2023

В Росспецмаше связывают тенденцию с высокой ключевой ставкой Центробанка, которая с июля составляет 18 процентов годовых. Из-за нее ставка даже по льготным кредитам выросла в два раза — с пяти до десяти процентов. При этом лимиты по программе скидок для аграриев на покупку техники исчерпаны, а коммерческие займы слишком дороги.

Алтынов заметил, что снижение спроса растянулось уже на полтора года и ранее с таким длинным падением производители не сталкивались. В то же время он констатировал, что не видит поводов говорить о переломе ситуации в обозримом будущем.

В начале июля глава Росспецмаша Константин Бабкин предположил, что по итогам 2024 года суммарные объемы производства и отгрузки сельскохозяйственной техники упадут на 2,5 процента.

Читайте
Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

      Китай досрочно достиг показателей по выработке чистой энергии

      Сменившая пол мигрантка захотела замуж и обратилась в российский суд

      Власти Киргизии захотели запретить распространение в СМИ ложных сведений

      Путин и Моди обсудили саммит БРИКС в Казани

      Главком ВСУ рассказал о ситуации на фронте генеральному инспектору немецкой армии

      Моди поговорил с Путиным о визите в Киев

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Микрокредитным компаниям предсказали превращение в ломбарды

      Россияне стали больше зарабатывать на одном типе квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше