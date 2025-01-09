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10:46, 9 января 2025Мир

Трамп предложил губернатору Калифорнии уйти в отставку из-за пожаров

Трамп: губернатор Калифорнии Ньюсом должен уйти в отставку на фоне пожаров
Семен Александров (редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил губернатору Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Республиканец отметил, что лучшие красивые районы США сгорают дотла. «Они превратились в пепел, и Гэвин должен уйти в отставку. Это все его вина!» — написал избранный американский лидер, оскорбительно изменив фамилию губернатора.

Ранее действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате Калифорния с целью помочь местным властям справиться с последствиями бушующих пожаров.

Ранее стало известно, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе составит от 52 до 57 миллиардов долларов. По словам главного метеоролога AccuWeather Джонатана Портера, это уже один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии.

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