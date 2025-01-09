В России упало число запущенных новых нефтяных скважин

«Ъ»: ввод в эксплуатацию новых нефтяных скважин в России упал более чем на 10 %

Российские нефтяные компании в первые 11 месяцев 2024 года сократили ввод в эксплуатацию новых скважин на 12,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,96 тысячи. Об этом со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Минэнерго, сообщает «Коммерсантъ».

Самое сильное падение наблюдается у «Татнефти» — в 1,7 раза, далее идет «Лукойл», у которого результат хуже на 21,9 процента. Объемы эксплуатационного бурения в целом упали на 1,2 процента, до 27,7 тысячи метров, здесь у обеих компаний также самые слабые результаты среди крупнейших игроков рынка.

Как отмечает издание, снижение объемов бурения и скорости ввода новых скважин пока не отражается на добыче, ее ожидают на уровне 2023 года. Вице-премьер Александр Новак ранее указывал, что в 2025 году власти также не ждут ухудшения показателей.

В Kasatkin Consulting заметили, что показатели говорят о более активном освоении уже имеющихся месторождений, то есть росте доли горизонтального бурения. А что касается падения ввода новых скважин, то причину этого аналитики видят в повышении себестоимости процесса на фоне ускорения инфляции, снижения цен на нефть и ограничений по добыче в рамках квот ОПЕК+, продленных на текущий год.

Ранее СМИ узнали, что президент США Джо Байден перед своим уходом с поста намерен ввести дополнительные санкции в отношении российского теневого флота, который обеспечивает поставки нефти по цене выше потолка в 60 долларов за баррель.