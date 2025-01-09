Устроившего стрельбу после секс-скандала с дочерью экс-главу поселка отправили в СИЗО

В Югре стрелявший из-за порно с дочерью экс-глава поселения отправлен в СИЗО

В Югре экс-глава одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), устроивший стрельбу из-за секс-скандала с участием своей 12-летней дочери, отправлен в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по ХМАО — Югре.

По данным следствия, речь идет о Сергее Грубцове — бывшем главе городского поселения Куминский. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 («Незаконное проникновение в жилище»), части 1 статьи 119 («Угроза убийством»), части 1 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 27 декабря 2024 года фигурант, вооруженный охотничьим ружьем, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом 15-летнего парня своей дочери, где несколько раз выстрелил в потолок и стены, угрожая жильцам. Затем он продолжил ходить по территории поселения с оружием. После того как к нему подъехал участковый уполномоченный полиции, Грубцов выстрелил из оружия и побежал в дом своего знакомого. Оттуда он продолжил стрельбу в сторону улицы, несмотря на присутствующих там сотрудников следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что перед задержанием Грубцов открыл огонь по силовикам из нарезного карабина «Тигр» калибра 7,62.