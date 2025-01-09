В Генпрокуратуре раскрыли число заочных приговоров наемникам за бои на стороне Украины

Генпрокуратура: суды в 2024 году вынесли более 50 заочных приговоров наемникам

По всей России в 2024 году суды вынесли более 50 заочных приговоров наемникам, которые принимали участие в конфликте на стороне Украины. Об этом ТАСС рассказали в Генпрокуратуре.

Всего за 2024 год в суд направлено 70 уголовных дел в отношении 73 наемников, уточнили в ведомстве. К уголовной ответственности привлекаются более 750 лиц, среди которых граждане Грузии, США, Молдовы и Франции, а также Швеции, Великобритании и других стран.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении воюющего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области американского наемника Райана О’Лири.