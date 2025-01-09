В Кремле назвали ответственных за кризис энергоснабжения в Приднестровье

Песков: за кризис энергоснабжения в Приднестровье ответственны Киев и Кишинев

В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) сложился острый кризис энергоснабжения, за которым стоят Киев и Кишинев. Ответственных за проблемы с поставками газа в Приднестровье назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности», — заявил спикер российского лидера.

Отмечается, что в результате прекращения поставок газа без отопления и горячей воды в ПМР остались полторы тысячи многоэтажных домов.

Ранее глава МИД Приднестровья Виктор Игнатьев заявил, что Приднестровье продолжает рассматривать Россию как основного поставщика газа. По его словам, Тирасполь может получить газ из Москвы в обход Украины.