В Махачкале начали вывоз с побережья туш мертвых нерп

В Махачкале вывозят с побережья туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей

Городские службы Махачкалы начали вывоз туш мертвых краснокнижных каспийских тюленей (нерп) с побережья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в Telegram-канале.

Множество туш тюленей выбросило на прибрежную полосу на участке от Махачкалы до устья реки Терек в середине декабря. Отмечается, что животные будут захоронены на специализированном полигоне. Для установления причин гибели морских обитателей их биоматериал направили в лаборатории.

В 2022 году на побережье Каспийского моря в Дагестане также обнаружили тысячи туш мертвых тюленей. Наибольшее количество мертвых тюленей было найдено в районе канала Юзбаш, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.