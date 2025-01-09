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21:56, 9 января 2025Россия

В Махачкале начали вывоз с побережья туш мертвых нерп

В Махачкале вывозят с побережья туши мертвых краснокнижных каспийских тюленей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Городские службы Махачкалы начали вывоз туш мертвых краснокнижных каспийских тюленей (нерп) с побережья. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в Telegram-канале.

Множество туш тюленей выбросило на прибрежную полосу на участке от Махачкалы до устья реки Терек в середине декабря. Отмечается, что животные будут захоронены на специализированном полигоне. Для установления причин гибели морских обитателей их биоматериал направили в лаборатории.

В 2022 году на побережье Каспийского моря в Дагестане также обнаружили тысячи туш мертвых тюленей. Наибольшее количество мертвых тюленей было найдено в районе канала Юзбаш, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

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