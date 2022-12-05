В Дагестане нашли тысячи мертвых краснокнижных тюленей

На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли 2,5 тысячи мертвых тюленей

Днем 3 декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили тысячи туш мертвых тюленей. О массовой гибели занесенных в Красную книгу животных сообщили на сайте Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

По данным ведомства, туши каспийских нерп видели в разных локациях Кировского района города Махачкалы. Наибольшее количество мертвых тюленей было найдено в районе канала Юзбаш, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

2500 мертвых тюленей нашли на побережье Каспийского моря в Дагестане

Первоначально говорилось о гибели 650-700 особей. Однако по мере исследования прибрежной территории число найденных мертвых животных выросло сначала до 1700, а затем достигло 2500. В Минприроды Дагестана отметили, что подсчеты продолжаются.

Поиски причин

Гендиректор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов предположил, что тюлени погибли около двух недель назад. Эксперты не выявили признаков насильственной смерти и не обнаружили остатков рыболовных сетей. Специалисты Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии собрали необходимые пробы для подробного анализа и уточнения причин гибели тюленей.

Предварительной причиной смерти животных назвали выбросы природного газа, которые характерны для бассейна Каспийского моря. Позднее в региональном Минприроды провели вскрытие туш и детально исследовали ткани на наличие бактерий и вирусов, в том числе на присутствие в них COVID-19. Специалисты опровергли теорию об отравлении тюленей тяжелыми металлами или пестицидами.

Основной причиной массовой гибели каспийских нерп в ведомстве назвали естественные природные факторы. Более подробную информацию в Минприроды не раскрыли и добавили, что причины произошедшего будут понятны только после проведения лабораторных исследований.

В ведомстве заверили, что гибель нескольких сотен тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, так как, по последним данным, численность каспийской нерпы стабильна — от 270 до 300 тысяч особей. При этом в региональном природоохранном центре заявляют, что в настоящее время численность этого вида тюленей на территории субъекта не превышает 70 тысяч особей. Однако точные данные отсутствуют, так как в Дагестане не проводится мониторинг животных.

Альтернативные варианты

В Госдуме назвали альтернативную версию произошедшего. Так, по словам члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Абдулхакима Гаджиева, к гибели тюленей могут быть причастны биолаборатории США. «К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность», — заявил он.

Мертвых тюленей на берегу Каспийского моря в России находили и раньше. В мае 2021 года в Дагестане обнаружили более 200 мертвых тюленей. Тогда гибель нерп объяснили попаданием их в сети рыбаков и браконьеров — по словам специалистов, весной животные спускаются к югу, где запутываются в рыболовецких сетях и не могут выбраться. Кроме того, эксперты не исключали и такую причину массовой гибели тюленей, как загрязнение моря и вирусные заболевания.

В декабре 2020-го сообщалось об аналогичном инциденте — тогда на берегу Каспийского моря в Дагестане нашли 272 тела животных. По одной из версий работавших на месте происшествия специалистов, это случилось из-за инфекционного заболевания вирусного или бактериального происхождения.

