В Госдуме назвали возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане

Депутат Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Дагестане

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев предположил, что к массовой гибели тюленей на Каспии в Дагестане могут быть причастны биолаборатории США. Его слова в воскресенье, 4 декабря, приводит РИА Новости.

Гаджиев напомнил, что такие лаборатории лаборатории рассредоточены едва ли не по всему периметру российских границ. «Чем в них занимаются "ученые"-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», — порассуждал он.

Депутат отметил, что призывы Москвы, Пекина и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований Вашингтон проигнорировал. Он также обратил внимание на то, что с начала проведения специальной военной операции биолаборатории были демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. Гаджиев предположил, что им «есть что скрывать».

«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность», — подытожил он.

3 декабря управление Росрыболовства сообщило, что в Дагестане на побережье Каспийского моря найдено примерно 650-700 мертвых животных. Сотни туш тюленей были обнаружены в Кировском районе Махачкалы на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак.

Позже Минприроды региона заявило, что основной версией массовой гибели животных стали природные факторы.