Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:06, 4 декабря 2022Россия

В Госдуме назвали возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане

Депутат Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Дагестане

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев предположил, что к массовой гибели тюленей на Каспии в Дагестане могут быть причастны биолаборатории США. Его слова в воскресенье, 4 декабря, приводит РИА Новости.

Гаджиев напомнил, что такие лаборатории лаборатории рассредоточены едва ли не по всему периметру российских границ. «Чем в них занимаются "ученые"-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием», — порассуждал он.

Депутат отметил, что призывы Москвы, Пекина и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований Вашингтон проигнорировал. Он также обратил внимание на то, что с начала проведения специальной военной операции биолаборатории были демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. Гаджиев предположил, что им «есть что скрывать».

«К сожалению, мы наблюдаем гибель тюленей не первый год. Их сотнями обнаруживали на берегу Каспия. Но сейчас счет пошел уже на тысячи. Вопрос очень серьезный, он сильно беспокоит общественность», — подытожил он.

3 декабря управление Росрыболовства сообщило, что в Дагестане на побережье Каспийского моря найдено примерно 650-700 мертвых животных. Сотни туш тюленей были обнаружены в Кировском районе Махачкалы на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак.

Позже Минприроды региона заявило, что основной версией массовой гибели животных стали природные факторы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Комитет ОПЕК+ рекомендовал и дальше сокращать добычу нефти
Минздрав Украины попросил прекратить плановые госпитализации
Названа возможная причина взрыва в российском жилом доме
На юге Сирии протестующие ворвались в здание администрации
В Госдуме назвали возможную причину массовой гибели тюленей в Дагестане
Стало известно о погибших в результате обрушения дома в Нижневартовске
Наталья Подольская показала лицо без макияжа
Россиянин Павлович оценил победу нокаутом на первой минуте поединка UFC
«Дождь» останется в Латвии
Появились кадры с места взрыва газа в российском жилом доме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.