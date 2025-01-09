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17:59, 9 января 2025Бывший СССР

В Молдавии призвали к мирному урегулированию конфликта в Приднестровье

Глава МИД Молдавии Попшой призвал к мирному урегулированию конфликта с ПМР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Конфликт с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР) необходимо решить мирным путем при сохранении территориального суверенитета Кишинева. К урегулированию конфликта призвал глава МИД Молдавии Михай Попшой, его цитирует РИА Новости.

«Власти Молдавии выступают за мирное урегулирование приднестровского конфликта с соблюдением суверенитета и территориальной целостности страны в международно признанных границах», — заявил дипломат.

Он добавил, что приоритетом для Кишинева в вопросе Приднестровья остается поддержание мира и решение гуманитарных вопросов.

Ранее Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в странах Евросоюза после прекращения поставок из России. По словам государственного секретаря Министерства энергетики Молдавии Константина Боросана, правительство страны также предложило самостоятельно закупать газ для расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, поставляющей энергию жителям правого берега Днестра, но ответа от руководства ПМР не последовало.

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