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17:37, 9 января 2025Мир

В НАТО заявили о планах поставить Украине очередные партии танков

Косиняк-Камыш: НАТО готовится поставить Украине очередные партии танков
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Страны НАТО готовятся поставить Украине очередные партии танков. Такое заявление сделал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы западных стран по координации военных поставок для Киева, которая проходит на авиабазе Рамштайн, сообщает РИА Новости.

«Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины, очередных донатов. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным донатам для Украины», — отметил польский министр.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава также готовит для Киева очередной пакет поддержки. «Мы передаем все, что можем, но мы не переходим границу безопасности Польши», — добавил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал входящие в альянс страны дать Украине все для «продолжения борьбы».

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