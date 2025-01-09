В России появятся новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки

Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки в рамках семейной ипотеки

В России появятся новые меры поддержки граждан в рамках семейной ипотеки. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

По его словам, кабмин занимается подготовкой ряда предложений, которые поддержат россиян в вопросах семейной ипотеки, демографии и жизни в небольших городах с неразвитым строительством. В разработке мер участвуют Минфин и банки. Хуснуллин отметил, что надеется на поддержку президента.

Вице-премьер РФ добавил, что вопрос по лимитам по семейной ипотеке к настоящему моменту снят. Он заявил, что сейчас обсуждается вопрос о распространении программы на вторичное жилье и снятии ограничений при предоставлении кредита.

Ранее сообщалось, что российские банки значительно снизили первоначальный взнос по семейной ипотеке, сделав ее более доступной для граждан.