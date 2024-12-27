Семейная ипотека в России стала доступнее

«Этажи»: банки снизили первый взнос по семейной ипотеке в 2,5 раза

Семейная ипотека становится доступнее для россиян. Банки заметно снизили первоначальный взнос по льготной программе, рассказала «Ленте.ру» замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

«Фактически условия по семейной ипотеки сейчас возвращаются к тем, что были на старте программы и для рынка недвижимости это дополнительный плюс и стимул для роста спроса», — заявила эксперт. По ее сведениям, кредитные организации решили уменьшить размер первого платежа в 2,5 раза — с 50,1 процента до 20,1 процента. Также клиентов начали извещать об отмене комиссий за выдачу семейной ипотеки.

Упростить выдачу займа банки побудила отмена лимитов. «Проблемы с лимитами по семейной ипотеки, которые возникали у банков во второй половине года, привели к тому, что кредитные организации стали создавать дополнительные требования к выдаче семейной ипотеки: увеличивали первоначальный взнос, согласовывали выдачу только при комбо-ипотеке или зарплатным клиентам», — пояснила Решетникова.

Благодаря снижению требований к заемщикам россияне смогут сэкономить часть средств. Это открывает новые перспективы даже для тех ипотечников, кто к моменту покупки смог накопить половину стоимости квартиры. Эти деньги теперь можно будет вложить в предстоящий ремонт или аренду квартиры на время строительства. Кроме того, отмена комиссии позволит девелоперам расщедриться на дополнительные скидки для покупателей.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о практически полном снятии лимитов по программе семейной ипотеки. Также стало известно о планах по скорейшему расширению льготной программы на вторичное жилье — механизм обещают разработать до конца 2024 года.