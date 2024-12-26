Стала известна ситуация с лимитами по семейной ипотеке

Хуснуллин: лимиты по семейной ипотеке практически сняты

Лимиты по семейной ипотеке в России практически сняты. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин после заседания правительственной комиссии по региональному развитию, передает РИА Новости.

По его словам, поручение Министерству финансов и банкам не ограничивать выдачи кредитов было дано в четверг, 26 декабря. Хуснуллин объяснил, что раньше лимиты распределялись между финансовыми организациями, они «выбирали и ждали, когда новый [лимит] дадут». Сейчас же банкам выдают средства по мере поступления заявок.

Также вице-премьер сообщил, что до конца 2024 года планируется разработать механизм по предоставлению льготных кредитов по семейной ипотеке на вторичном рынке жилья. Для этого необходимо оценить, какое состояние должно быть у жилья, подходящего под программу, а также есть ли такое жилье на рынке в населенных пунктах страны.

Ранее стало известно, что Москву и Санкт-Петербург не включат в список городов, на которые распространят семейную ипотеку со ставкой шесть процентов на жилье на вторичном рынке. Причиной такого решения вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал обилие новостроек в обоих городах.