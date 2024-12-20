Москвичей и петербуржцев лишат возможности взять семейную ипотеку на «вторичку»

Москву и Петербург не включат в список городов с семейной ипотекой на вторичку

Москву и Санкт-Петербург не включат в список городов, на которые распространят семейную ипотеку со ставкой шесть процентов на жилье на вторичном рынке. О том, что жителей двух столиц лишат этой возможности, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит РИА Новости.

Зампред правительства пояснил, что причиной этому служит то, что в Москве и Санкт-Петербурге нет недостатка в новостройках. «[Мера будет действовать] в городах и населенных пунктах, где либо жилье не строится, либо его строится мало. Москва к таким не относится. [Санкт-Петербург] тоже», — отметил Хуснуллин, добавив, что жилья в вышеупомянутых городах достаточно.

Ранее в этот же день на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей президент Владимир Путин призвал кабмин сохранить программу семейной ипотеки со ставкой шесть процентов «без всяких изъятий». Кроме того, глава государства предложил распространить ее и на готовые квартиры.