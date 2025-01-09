В России рассказали о военной обстановке в Курской области

Депутат Колесник заявил о неудачах ВСУ в Курской области

Ряд изменений произошел в Курской области за время новогодних праздников, рассказал «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он сообщил, что противник попытался предпринять попытку контрнаступления, но был разбит.

«Была попытка контрнаступления, но Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбили, — сказал политик. — Уничтожены 13 бригад, большое количество бронетехники, живой силы. Наши военные продолжают выдавливать противника из региона, но, думаю, к концу этой истории выдавливать будет уже некого».

По словам Колесника, ВСУ перекидывают в Курскую область новые силы, но без ощутимого успеха. Российские же военные, сказал депутат, пытаются действовать осторожно, стараясь избегать ненужных жертв.

«Мы не ведем ковровые обстрелы, потому что там наше мирное население. Все постепенно идет к завершению. Также много солдат ВСУ сдаются в плен, больше, чем на других участках фронта», — добавил политик.

8 января Минобороны озвучило данные о потерях украинских войск в Курской области, бои на территории которой ведутся с начала августа. В военном ведомстве сообщили, что потери противника превысили 50 тысяч человек.