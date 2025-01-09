В России спрогнозировали охлаждение спроса на ювелирные изделия

«Ведомости»: темпы роста продаж ювелирных изделий в РФ замедлятся в 2025 году

В 2025 году темпы роста продаж ювелирных изделий в России серьезно замедлятся после всплеска потребительской активности в 2024-м. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз участников рынка.

По итогам прошлого года суммарные объемы продаж ювелирных украшений в России выросли примерно на 26 процентов и достигли отметки в 461 миллиард рублей в денежном выражении, заявил глава сети «Sokolov» Николай Поляков. Он связал подобную динамику в первую очередь с ростом биржевых цен на драгоценные металлы. Так, по данным Центробанка (ЦБ), котировки золота за год увеличились на 45 процентов, до 8551,7 рубля за грамм, а серебра — на 46 процентов, до 96,9 рубля.

На фоне значительного удорожания сырья существенно увеличилась себестоимость производства ювелирных украшений, отметил Поляков. Следствием этих факторов стал рост розничных цен на эту продукцию. За первые девять месяцев 2024 года средний чек в российских сетях увеличился на 17 процентов, до 8,6 тысячи рублей. Однако в 2025 году, согласно ожиданиям Полякова, рост продаж ювелирных украшений в РФ замедлится до 10-12 процентов. Этому, по его словам, будет способствовать корректировка мировых цен на золото.

Ранее исполнительный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков связал рост спроса на ювелирные украшения в 2024 году со снижением покупок за рубежом. Из-за трудностей с проведением международных расчетов на фоне санкций состоятельные граждане стали чаще приобретать «ювелирку» на внутреннем рынке, отметил эксперт. В 2025 году, по его словам, динамика продаж в России будет во многом зависеть от валютных курсов и стоимости драгоценных металлов.