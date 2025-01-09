В российском регионе полицейские задержали иностранца за поджог жилого дома с людьми

В Московской области задержали иностранца за поджог дома с тремя людьми

В Московской области задержали иностранца за поджог дома с тремя людьми. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным канала, 38-летний мужчина планировал расправиться с двумя людьми, находящимися в доме. Он облил бензином из канистры крыльцо и входную дверь, а затем поджег. Из-за возникшего пожара 42-летняя женщина не успела выбраться и получила травмы, несовместимые с жизнью. Двое других жителей вовремя покинули место происшествия.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что силовики задержали двоих поджигателей электричек в Подмосковье.