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14:58, 9 января 2025Силовые структуры

В российском регионе полицейские задержали иностранца за поджог жилого дома с людьми

В Московской области задержали иностранца за поджог дома с тремя людьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области задержали иностранца за поджог дома с тремя людьми. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным канала, 38-летний мужчина планировал расправиться с двумя людьми, находящимися в доме. Он облил бензином из канистры крыльцо и входную дверь, а затем поджег. Из-за возникшего пожара 42-летняя женщина не успела выбраться и получила травмы, несовместимые с жизнью. Двое других жителей вовремя покинули место происшествия.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что силовики задержали двоих поджигателей электричек в Подмосковье.

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