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08:36, 9 января 2025Силовые структуры

В новогодние праздники расправились с чемпионом России по вольной борьбе

В Красноярске бывшего борца Якименко зарезали во время застолья 1 января
Варвара Митина (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Красноярске следователи расследуют уголовное дело о расправе над 25-летним местным жителем, которая произошла во время застолья 1 января. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В рамках дела задержан 26-летний знакомый спортсмена. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, вечером 1 января потерпевший выпивал в компании четырех знакомых в квартире на улице Чернышевского. В какой-то момент между ним и его приятелем возник конфликт, в результате которого задержанный взял нож и несколько раз ударил им оппонента по разным частям тела.

«МК» сообщает, что погибшим оказался Антон Якименко, победитель российских и международных соревнований по вольной борьбе. Последнее время Якименко профессиональным спортом уже не занимался.

6 января стало известно, что ночью 3 января на Тверской улице в Москве был избит гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов.

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