В Москве избили российского гребца-чемпиона Кирилла Ляпунова

Российский гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов был избит в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел ночью в пятницу, 3 января. Атлет рассказал, что его избили неизвестные прохожие на Тверской улице. Он не смог назвать точное число нападавших.

Ляпунову диагностировали перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии. Его состояние оценивается как тяжелое.

38-летний Ляпунов — двукратный чемпион Универсиады, на его счету также серебро чемпионата Европы. В 2016-м году гребец принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.