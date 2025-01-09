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09:42, 9 января 2025Мир

В США назвали риски для Трампа из-за присоединения Канады

Politico: присоединение Канады осложнит позиции республиканцев на выборах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Гипотетическое присоединение Канады в качестве отдельного штата в состав США, о котором говорил избранный президент Дональд Трамп, осложнит позиции республиканцев на выборах. Подобный сценарий смоделировал журнал Politico.

Авторы материала прописали сценарий того, как поменяется внутриполитическая система в США, если Канада станет отдельным штатом. В частности, в случае вступления североамериканская страна даст новые 45 мест Палате представителей и два места в Сенат, а также 47 голосов коллегии выборщиков на президентских выборах. Так как в Канаде преобладают либеральные взгляды, подобное может резко укрепить позиции Демократической партии и ослабить республиканцев.

«При наличии у Канады 47 голосов выборщиков (45 мест в Палате представителей плюс два сенатора) демократы выйдут на выборы с 253 голосами [коллегии выборщиков], республиканцы получат 202, а 85 голосов будут выставлены на борьбу [в колеблющихся штатах]», — отмечается в материале издания. По словам авторов, при таком сценарии республиканцам придется для победы на президентских выборах брать, как минимум, пять из семи спорных штатов, в то время как демократам хватит для победы всего два.

Однако отмечается, что даже при таком сценарии Трамп одержал бы победу, так как на выборах прошлого года он взял все семь колеблющихся штатов. Также данный сценарий предполагает становление всей Канады одним штатом, а не вступление ее отдельных провинций. При подобном раскладе ряд регионов, включая Саскачеван и Альберту могли бы стать республиканскими штатами, так как там популярны консервативные позиции.

Ранее министр финансов Канады Доминик Леблан заявил, что слова Трампа о присоединении Канады к США больше не являются шуткой и направлены на ослабление ближайшего союзника Вашингтона. По его мнению, подобные заявления американского лидера являются «способом посеять смятение, взволновать людей, создать хаос, зная, что присоединения Канады к США никогда не произойдет».

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