Власти Канады перестали смеяться над словами Трампа о присоединении к США

Министр Леблан: слова Трампа об объединении Канады и США — уже не шутка

Заявления избранного американского президента Дональда Трампа о присоединении Канады к США больше не являются шуткой и направлены на ослабление ближайшего союзника Вашингтона. Об этом заявил канадский министр финансов Доминик Леблан, его слова передает Associated Press (AP).

«Шутки кончились. Думаю, это такой способ Трампа посеять смятение, взволновать людей, создать хаос, зная, что присоединения Канады к США никогда не произойдет», — рассказал политик.

Леблан также напомнил, что когда Трамп впервые заявил о возможности становления Канады 51-м штатом на встрече с канадским премьер-министром Джастином Трюдо в конце ноября 2024 года, он улыбался.

6 января Трамп предложил Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата. По мнению республиканца, объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы и снизить налоги.