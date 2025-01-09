В США оценили перспективность переговоров Трампа и Путина

19FortyFive: угрозы Трампа по Украине не подействуют на Путина

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования на Украине не подействуют на российского лидера Владимира Путина. Так перспективность переговоров двух лидеров оценил директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в статье для портала 19FortyFive.

«Словесное давление на Путина со стороны Белого дома не принесет плодов. Каждый президент США, начиная с Билла Клинтона, пытался улучшить или перезагрузить американо-российские отношения. И каждый раз в конце президентского срока отношения были хуже, чем в начале», — считает эксперт.

По его словам, Москва более не воспринимает обещания нормализации отношений с США всерьез. Мошес отметил, что в РФ не забыли решение Трампа во время его первого президентского срока снять табу на отправку Киеву летального оружия. При этом угрозы санкциями тоже не подействуют, так как Москва уже давно адаптировалась к ним.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что новый президент США не намерен идти на уступки Путину. По его словам, глава Белого дома пытается спасти Украину на справедливых и честных условиях.