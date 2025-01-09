В США заявили о планах Харрис начать переговоры с Россией по Украине

CNN: США и Украина ожидали переговоров с Россией вне зависимости от выборов

Вашингтон и Киев ожидали переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине вне зависимости от итогов выборов в США и победы как Дональда Трампа, так и его оппонента Камалы Харрис. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«И американская, и украинская администрация ожидали, что переговоры с Москвой могут начаться в первой половине 2025 года вне зависимости от того, кто победит на выборах в США», — приводит телеканал слова собеседников из Белого дома.

Источники также добавили, что расширение военной помощи Украине также напрямую связано с гипотетическими переговорами. По их словам, подобное якобы способно укрепить переговорные позиции Киева.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США выделят новый пакет военной помощи Украине в 500 миллионов долларов, который будет включать в себя боеприпасы и оборудование для американских истребителей F-16. Подобное решение было принято за счет особых президентских полномочий, которые позволяют признать часть запасов американских военных арсеналов излишками.