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08:59, 9 января 2025Мир

В Турции узнали об обратном отсчете армии до старта военных действий в Сирии

Hurriyet: армия Турции начала обратный отсчет до начала боев в Сирии против РПК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Турция начала обратный отсчет времени до начала боевых действий в Сирии. Об этом пишет газета Hürriyet.

Издание указало, что турецкая армия приведена в боевую готовность для противостояния с бойцами Рабочей партии Курдистана (РПК, Анкара считает эту организацию террористической). «Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, Анкара предоставила возможность и время для бескровного и беспроблемного перехода, но время уже на исходе. С этого момента начинается обратный отсчет до военных действий», — указано в материале.

Отмечается, что турецкие власти не намерены вести с курдскими формированиями какие-либо переговоры. На шаткость позиций РПК указывает и то, что новые сирийские власти также отказались от диалога с ними.

Ранее Фидан объявил, что Вооруженные силы Турции и Сирии могут провести совместную военную операцию против боевиков РПК, если они не сложат оружие. «Если PПK не прекратит борьбу, если она продолжит настаивать на другой администрации в Сирии (...), то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна», — отметил он.

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